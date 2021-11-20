Прививать подростков начали сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 В Западно-Казахстанскую область прибыла партия вакцины Pfizer в количестве 29 250 доз. Вакцинации подлежат подростки от 12 лет и старше, беременные женщины с 16 по 37 неделю беременности, женщины в период лактации, после окончания послеродового периода (через 42 дня). На начальном этапе профилактические прививки против КВИ получат подростки от 16 до 18 лет. Затем последовательно будут прививать подростков 15, 14, 13 и 12 лет. Прививки делают на добровольной и бесплатной основе. Первыми в области изъявили желание вакцинироваться 24 студента медицинского колледжа "Максат", беременные и женщины находящиеся в периоде лактации. - Организована комната для ожидания. Педиатр выявляет противопоказания у пациентов. Если их нет, то пациент проходит на вакцинацию, а после находится в течение 30 минут под наблюдением врачей. Вакцинация организована во всех поликлиниках, медцентрах и школах, - рассказал заместитель руководителя отдела здоровья матери и ребенка управления здравоохранения ЗКО Асхат Балыков. Студент третьего курса медицинского колледжа "Максат" Аслан Мусагалиев считает, что вакцинация необходима для здоровой нации в республике. - Я будущий медицинский работник и очень положительно отношусь к вакцинации. По моему мнению, вакцинация важна не только для взрослых, но и для молодого поколения, - отметил Аслан Мусагалиев. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Пока же прививать будут подростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации. Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА