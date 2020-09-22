Фото с сайта informburo.kz Первым, кто надел электронный браслет, стал подозреваемый в Караганде, в отношении которого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Браслет он будет использовать круглосуточно. - Он прошёл медицинское освидетельствование на предмет общего состояния здоровья и отсутствия у него противопоказаний к ношению браслета, – сообщил помощник председателя Агентства по противодействию коррупции Аслан Кусаинов. Вес браслета – 40 грамм. Пока в Казахстане закупили десять таких браслетов, на это потратили 500 тысяч тенге из республиканского бюджета. Будет ли агентство покупать больше браслетов, зависит от того, насколько эффективн6ой окажется практика их использования. - Это устройство позволяет экономить на выездах сотрудников. Речь о том, что при использовании браслетов не будет никаких транспортных расходов, не будет выплачиваться зарплата оперативному лицу, – добавил Аслан Кусаинов. Если подозреваемый попытается снять браслет, ответственные за сопровождение уголовного процесса будут оповещены через диспетчерский пункт. - В системе предусмотрена функция проверки биометрических данных. Администратор системы может привести в действие систему автоматического направления запроса для распознавания внешнего описания и голоса объекта, после чего система оповестит заинтересованных лиц, – рассказал Аслан Кусаинов. Практику использования электронных браслетов несколько лет пытались внедрить в Министерстве внутренних дел. В июне 2020 года стало известно, что ведомство отказалось от этой идеи, ссылаясь на то, что браслеты очень дорогие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.