В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что в связи с ремонтными работами на водопроводе по улице Сарайшык временно приостановят водоснабжение жилых домов по следующим адресам:
- проспект Назарбаева №194,194/1,184,186,182/2,190,192,192/1,196/1,196а,196,196/2,198,200,202;
- улица Сарайшык №47,55,42,79/2;
- улица Жунисова №105,116,114,103;
- улица Аманжолова №89,85,116,99,48,101,136;
- улица Т.Масина №44;
- улица Ихсанова №44/1Б, 44в;
- улица Х.Чурина №99а;
- улица Самарская №103,122,105,115;
- улица Л.Толстого №75;
- улица Шевченко №79,28.
Время проведения работ 31 июля с 14:00 до 19:00.