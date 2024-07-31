На полдня отключат воду в центре Уральска

В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что в связи с ремонтными работами на водопроводе по улице Сарайшык временно приостановят водоснабжение жилых домов по следующим адресам:

проспект Назарбаева №194,194/1,184,186,182/2,190,192,192/1,196/1,196а,196,196/2,198,200,202;

улица Сарайшык №47,55,42,79/2;

улица Жунисова №105,116,114,103;

улица Аманжолова №89,85,116,99,48,101,136;

улица Т.Масина №44;

улица Ихсанова №44/1Б, 44в;

улица Х.Чурина №99а;

улица Самарская №103,122,105,115;

улица Л.Толстого №75;

улица Шевченко №79,28.

Время проведения работ 31 июля с 14:00 до 19:00.