В популярной вкладке «Шпилька» мы начинаем публиковать мысли и рассуждения, которыми делятся наши читатели по вопросам воспитания детей. Иллюстративное фото с сайта mirdetstvaspb.ru Иллюстративное фото с сайта mirdetstvaspb.ru   Если у вас есть, что сказать на эту тему, присылайте свои материалы на наш e-mail: [email protected]. Мы будем рады поделиться вашим мнением и опытом на нашем портале. Сегодня мы предоставляем вашему вниманию рассуждение нашего постоянного читателя, бизнесмена и родителя Андрея ФЕКЛИСТОВА о том, как нужно воспитывать самостоятельность у детей.