Иллюстративное фото с сайта diapazon.kz По данным городского отдела образования, сегодня только в городские школы требуется порядка 217 учителей, из них 33 казахоязычных и 184 русскоязычных педагога. В основном требуются учителя физики, математики, русского языка и физической культуры. Все специалисты приглашенные, желающих приехать в регион по собственному желанию мало. Таким образом, новые учителя приедут в 7 районов области - в Жылыойский - 30, Индерский - 5, Исатайский - 19, Макатский - 4, Махамбетский - 15, Курмангазинский - 3, Кызылкогинский - 6. Реализуемая в настоящее время реформа образования предъявляет особые требования к педагогам. Это должны быть люди, владеющие информацией, образованные в ІТ сфере и владеющие тремя языками.