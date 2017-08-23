По плану сдача объекта должна состояться в ноябре 2о17 года, однако подрядчик обещает закончить строительство уже в сентябре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kirsanova (4) Как рассказал руководитель управления транспорта и автомобильных дорог ЗКО Миржан САТКАНОВ, строительные работы на трассе Уральск-Кирсаново начались в 2015 году. - Строительство дороги началось два года назад - это переходящий объект, который финансируется из областного и республиканского бюджета. Всего на реконструкцию дороги было выделено 2,2 млрд тенге. Срок сдачи по плану намечен на ноябрь 2017 года, но подрядчик ведет работы с опережением, и дорогу мы откроем уже в сентябре, - пояснил МИржан САТКАНОВ. Также руководитель управления автомобильных дорог области отметил, что сейчас в области есть небольшие перебои с поставкой щебня мелкой фракции. - Дефицита фракции нет, просто небольшой ажиотаж, которого до этого времени никогда не было. Материал к нам везут из Актюбинской области, и они физически не успевают вырабатывать такое количество щебня, которое требуется всем областям. Подрядная организация ТОО "Бирлик" сейчас уже работает с несколькими поставщиками, чтобы ремонт закончить вовремя. На сегодняшний день подрядчику осталось положить порядка 6 км асфальта. Стоит отметить, что трассу сейчас уже отремонтировали от Уральска и практически до моста через реку Рубежка. Сейчас строители уже начали укладывать асфальт в районе поселка Рубежка в сторону Кирсанова. - У нас при строительстве дороги на пути два моста через реки. Их мы пока пропустили и вернемся к ним, как только закончим укладывать асфальт на трассе, потому что если мы закроем мост, то объехать транспорт никак не сможет уже. Поток машин уменьшается только в выходные дни, - заключил Миржан САТКАНОВ. К слову, ТОО "Бирлик" установили новый асфальтный завод, который не имеет аналогов в ЗКО. Напомним, на днях на трассе Уральск-Кирсаново появилось обращение к властям области с нецензурной фразой, которую установили автолюбители. kirsanova (7) kirsanova (6) kirsanova (5) kirsanova (3) kirsanova (2) kirsanova (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА