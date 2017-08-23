Ремонтные работы начнутся с 26 августа и продолжатся до 30 сентября. 26-27 августа будет закрыт путепровод в районе ТД «Тамаша», городской маршрут №21, 11 будет езить по ул. Сатбаева. 2-3 сентября будет закрыт мост Жилгородок-Авангард, городские маршруты №1 и №30, 30а будут ездить по ул. Сатбаева и пр. Азаттык. 9-10 сентября будет закрыт Центральный мост, городские маршруты №1, 4, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 30а, 64 будут производить движение через мост Алиева-Сатыбалдиева. 16-17 сентября будет закрыт мост Балыкши, городской маршрут №65, 30а будут производить движение через мост Авангард-Жилгородок. 23-24 сентября будет закрыт объездной мост, городской маршрут №10, 62, 55 будет производить движение через мост Мечникова и ул. Баймуханова.будет закрыт мост через реку Ерик в мкр.Нурсая, городское маршрутное такси №4 будет производить движение через ул. Бигельдинова и ул. Курмангазы.