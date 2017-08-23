ЧП произошло около 12 часов сегодня, 23 августа, по улице Шолохова в районе «Айгуль». По словам очевидцев, «КамАЗ» приехал выгружать строительный мусор и загорелся. — Когда кузов большегруза поднялся, что-то начало трещать, я в это время сидел в машине на обочине дороги. Вышел на улицу и увидел, что кузов задымился. Через несколько минут приехали пожарные и потушили возгорание, но водитель умер до их приезда, — пояснил очевидец. Стоит отметить, что машине кроме водителя никого не было. На место происшествия выезжала одна единица пожарной техники. В данный момент там работают полицейские. Другие подробности произошедшего выясняются.