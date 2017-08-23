Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, дорога будет закрыта до 24 сентября. - 24 августа в 10.00 закроют участок дороги по проспекту Абулхаир хана до бассейна "Жайык самалы". Объезд будет осуществляться по улице Московской и желаевской трассе, - рассказали в пресс-службе городского акимата.