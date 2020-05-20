Иллюстративное фото из архива "МГ" В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Атырау на Тенгизском месторождении был оборудован инфекционный стационар на 230 мест. Он является филиалом второй областной больницы г.Атырау и расположился на территории вахтового поселка "ПТШО". В настоящий момент лечение там уже проходят лечение 211 больных, из них с лёгкой формой течения болезни - 55 человек и 156 бессимптомных пациентов. - Для работы в инфекционном стационаре привлечены 25 сотрудников второй областной больницы. Это три врача, 16 человек среднего медперсонала, 6 человек младшего медперсонала. Дополнительно востребованы: 1 терапевт, 1 инфекционист, 8 человек младшего медперсонала, - сообщили в оперативном штабе. Кроме того, в инфекционном стационаре работает и персонал клиники ТШО - 32 врача и 30 человек среднего медперсонала. - В настоящее время на карантине в стационарах пребывают более 2000 контактных лиц. Санэпидемиологами районного филиала ДККБТУ и ТШО проводится изоляция больных. В случае несвоевременного введения карантинных мер, а также установки блокпостов по периметру месторождения, эпидемиологическая ситуация могла бы выйти из под контроля, и инфекция проникла бы в город, - пояснили в оперативном штабе. На территории вахтового поселка "ПТШО" сбором и обработкой анализов занимаются три лаборатории - это Атырауский филиал Национального центра экспертизы, лаборатория "Олимп", а также мобильная лаборатория Противочумной станции Атырау. С 19 мая там начнёт свою деятельность лаборатория республиканского Национального центра экспертизы. Также на месторождении действует провизорный стационар на 80 коек и карантинные стационары на 610 мест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.