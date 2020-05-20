Как будет проходить прощание со школой в ЗКО - анонс свежего номера газеты "Мой ГОРОД" Ситуация с распространением коронавируса остается нестабильной. Стр.2 Школьница повесилась в камере СИЗО. Стр.3 Объехать блокпост - раз плюнуть. Стр.6-7 Уникальное судно "Абай" спустили на воду. Стр.8 Появилась улица имени Хиуаз Доспановой. Стр.8 Завершился суд по ремонту бассейна "Жайык самалы". Стр.9 Как выпускники будут сдавать ЕНТ. Стр.12 Мажились одобрил обязательную вакцинацию. Стр.19 Четыре рецепта изумительного шашлыка. Стр.25 Жительница Уральска обвинила мужа-полицейского в избиении. Стр.30 Бухгалтера детсада осудили на 4 года. Стр.31 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.