Ситуация с распространением коронавируса остается нестабильной.Школьница повесилась в камере СИЗО.Объехать блокпост - раз плюнуть.Уникальное судно "Абай" спустили на воду.Появилась улица имени Хиуаз Доспановой.Завершился суд по ремонту бассейна "Жайык самалы".Как выпускники будут сдавать ЕНТ.Мажились одобрил обязательную вакцинацию.Четыре рецепта изумительного шашлыка.Жительница Уральска обвинила мужа-полицейского в избиении.Бухгалтера детсада осудили на 4 года.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.