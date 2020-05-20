Начата реализация проекта среднего ремонта 5 микрорайона. Здесь появятся новые дороги (общая протяженность 4 км), тротуары и долгожданное освещение. Также в проекте предусмотрено обустройство новых детских и спортивных площадок, будут обновлены контейнерные площадки. Реализацией проекта по ремонту 5 мкрн. занимается ТОО "АИРгруп". Стоимость проекта составляет 246 400 000 тенге. Параллельно с данным проектом подрядчик завершает работу по обустройству аллеи возле средней школы №4. После реконструкции сетей теплоснабжения здесь осталось много грунта. Грязь, пыль – жители часто жаловались на эту картину. Сейчас все преобразилось. Но у жителей есть свои претензии к углублениям с люками. Как сообщил представитель подрядной организации, люки будут закрыты решетками по тому типу, как и на аллее в 4 микрорайоне.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.