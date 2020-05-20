Иллюстративное фото из архива "МГ" В официальном телеграм-канале акимата ЗКО сообщается, что в области еще 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В четырех случаях заболевшими оказались жители Туркестанской области, работающие в РФ. – На автопереходе на границе с РФ на посту "Сырым" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. Кроме этого, коронавирусная инфекция обнаружена у пяти жителей Западно-Казахстанской области. В связи с контактом с ранее выявленными больными были взяты пробы на лабораторные исследования, - сообщили в областном акимате. Еще один случай выявлен у жителя Сырымского района. Пациент обратился с жалобой на повышение температуры тела в районную больницу, где был осмотрен врачом, у него взяли пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, их перегоспитализировали в областную инфекционную больницу. Контактировавшие с больными люди, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 20 мая в области выявлено 339 человека с инфекцией COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.