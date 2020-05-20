Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель областной инфекционной больницы Надия Ахметова, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии. – К аппарату искусственной вентиляции легких они не подключены, дышат самостоятельно. Но у них диагностирована тяжелая форма пневмонии. Им 78, 58, 37 и 21 год, все они являются местными жителями. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей, - сообщила Надия Ахметова. Всего в области коронавирусная инфекция подтверждена у 339 человек, 180 из которых выздоровели. Летальных случаев в ЗКО не зарегистрировано. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.