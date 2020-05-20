Работник, чьи права нарушены, может обратиться с заявлением в инспекцию труда, сообщили в ведомстве. Куда обращаться, чтобы узнать причину отказа в выплате 42500 Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство труда и социальной защиты в ответе на запрос informburo.kz заявило, что людям, которые до сих пор не вышли на работу из-за действующих карантинных мер, минимальную зарплату должен выплатить работодатель. 11 мая в Казахстане официально снят режим ЧП и прекращён приём заявок на социальную выплату в 42 500 тенге. Вместе с тем, карантинные меры практически во всех регионах страны сохраняются. Есть сферы деятельности, которые по-прежнему находятся под строгим запретом (не работают кинотеатры, фудкорты, детские развлекательные центры и так далее). В профильном ведомстве сообщили, что порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, определяются трудовым, коллективным договорами и устанавливаются в размере не ниже минимального размера заработной платы. - Если работодатель в случае наличия акта об объявлении простоя с оплатой не ниже минимального размера заработной платы не выплачивает работнику данную выплату, то работник, чьи права нарушены, может обратиться в местный орган по инспекции труда с соответствующим заявлением, – говорится в ответе, подписанном вице-министром труда и социальной защиты Акмади Сарбасовым. Многие казахстанцы в соцсетях требуют, чтобы местные власти либо сняли ограничения и дали возможность людям снова зарабатывать, либо продлили выплату 42 500 тенге до восстановления работы во всех сферах, без исключения. Из ответа Минтруда следует, что социальные обязательства за продолжающийся карантин должны брать на себя работодатели, которые и без того несут убытки из-за простоя и вынужденно сокращают штаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.