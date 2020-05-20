- Каждую неделю караван милосердия объезжает областной центр, чтобы оказать посильную помощь населению в период карантина. Участники каравана милосердия говорят, что именно в это сложное время для людей, волонтерская деятельность заметно активизировалась. Всю неделю они готовят список и продукты, а каждые выходные объезжают порядка 100 семей, - рассказала волонтер Асель Мырзахметова. Списки нуждающихся, волонтеры берут в социальных учреждениях, затем обрабатывают их и уже потом собирают продуктовую помощь. В основном их подопечными являются одинокие пенсионеры, ветераны, инвалиды и многодетные и малообеспеченные семьи. - Жители всегда с радостью нас встречают. Очень неожиданно говорят они, получить вот такую помощь. Ейас во время карантина волонтерская деятельность в нашем регионе набрала обороты и желающих помогать у нас в области большое количество, - сообщила Асель Мырзахметова. Мадина - многодетная мама, которая воспитывает пятерых детей. Семья живет на пособие и пенсию по инвалидности одного из детей. Кроме того, старшая дочь недавно родила сына и сейчас они все вместе живут с мамой. - У меня трое детей школьники, старшая дочь закончила колледж уже. Подрабатывала она до того, как родила. Сама я на работу выйти не могу, у меня зрение плохое. Передвигаться без очков совсем не могу, но и в них практически не вижу. Спасибо большое волонтерам за их поддержку, - заявила многодетная мама. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.