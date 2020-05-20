Третий подозреваемый находился на свободе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трупы пожилой женщины и её сына обнаружили в частном доме Уральска (фото) 7 сентября в 16.20 по улице Циолковского в частном доме были обнаружены трупы пожилой женщины и её сына - инвалида II группы. Позже стало известно, что их убили. Сегодня, 20 мая, заместитель руководителя управления полиции Уральска Нурлан Бисенов рассказал, что им удалось раскрыть это преступление. - После сообщения об убийстве на место выехала следственная-оперативная группа. На трупах убитых — 85-летней женщине и 60-летнем сыне — были обнаружены явные признаки телесных повреждений. Стоит отметить, что убийство произошло с особой жестокостью, - отметил Нурлан Бисенов. - Также были подозрения, что из дома похитили имущество убитых. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что двум подозреваемым 28 и 27 лет. К слову, в оперативно-розыскных мероприятиях сотрудниками полиции было отработано более 2 тысяч квартир и 57 частных домов, 144 дачных участка. В полицейский участок были доставлены схожие по приметам 2070 человек и поставлены на учет. Отработано 180 лиц в психиатрическом диспансере по ЗКО, также 64 несовершеннолетних из неблагополучных семей. Стоит отметить, что при раскрытии громкого убийства полицейские попутно раскрыли 63 преступления, из-них 40 краж велосипедов. - По подозрению в убийстве было задержано трое подозреваемых. Двое к тому времени, когда мы их установили, уже находились в местах лишения свободы, в следственном изоляторе. Еще один находился на свободе. В ходе следственных действий и экспертиз вина подозреваемых, думаю, доказана. Уголовное дело будет направленно в суд, - заявил Нурлан Бисенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  