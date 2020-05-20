Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в суде ЗКО, по материалам дела, мужчина, лишенный права управления транспортным средством, в пьяном виде ехал на мотоцикле Kawasaki, за что был остановлен сотрудником полиции.

- Ранее подсудимый уже был привлечен к административной ответственности по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения" и был лишен права управления транспортным средством сроком на 3 года. Вместе с тем, согласно приговору Уральского городского суда от 6 февраля 2020 года был признан виновным по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица". Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права управления транспортным средством, - пояснили в суде ЗКО.

Стоит отметить, что законом от 27 декабря 2019 года была ужесточена ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения лицам, ранее лишенным водительских прав.

- Приговором Уральского городского суда от 06 мая 2020 года мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьи 346 УК РК. По совокупности приговоров, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с пожизненным лишением права управления транспортным средством, - заключили в суде ЗКО.

К слову, приговор не вступил в законную силу.

