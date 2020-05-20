Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным руководителя районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Гульданы Кереевой, 6 мая с Тенгиза в Уральск прибыл житель Аксая. В Уральске в карантинном стационаре он прошел обследование и сдал анализы, которые показали отрицательный результат. После чего гражданин был направлен на домашний карантин. А 14 мая с температурой он попал в провизорный стационар в Аксае. Были взяты повторные анализы, которые показали положительный результат на COVID-19. Тут же были проверены 5 человек, контактировавших с ним. У 4 из них анализы подтвердили наличие вируса COVID-19. Все пациенты отправлены в инфекционную больницу г. Уральск. Позже было выявлено еще 3 факта заражения. Так, на автопереходе на границе с РФ на посту «Аксай» при проведении бесконтактной термометрии у одного гражданина была выявлена температура 37,5 градусов. У двоих граждан, контактировавших с ним, температуры и жалоб не было. Согласно алгоритму, эпидемиологом СПК была вызвана скорая помощь и все трое были госпитализированы. Двое в карантинный стационар, один с температурой тела - в провизорный. Затем у всех были взяты анализы, которые оказались положительными. Все трое направлены в областную инфекционную больницу. Во всех случаях в очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Таким образом, всего по Бурлинскому району по данным на 20 мая официально зарегистрированных больных КВИ – 9 человек, один из них выздоровел. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.