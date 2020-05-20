градуса

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, заболевшие полицейские являются сотрудниками Таскалинского отдела полиции. – 17 апреля началось обследование всех людей, которые задействованы в проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинские работники, работники санитарно-эпидемиологической службы, пограничники, сотрудники полиции. Сотрудники полиции Таскалинского района прошли первый скрининг 28 апреля, у всех результаты были отрицательные, - сообщили в ведомстве. Позже у одного сотрудника отдела полиции повысилась температура до 37,5, началась головная боль, и он обратился за медицинской помощью. Он был госпитализирован в провизорный стационар, у него взяли анализы на коронавирусную инфекцию. После подтверждения случая полицейского перегоспитализировали в инфекционную больницу. – В ходе эпидемиологического расследования установлены лица, которые были в контакте с ним, по работе, по дому. В результате зарегистрирован еще один лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 у сотрудника отдела полиции, который был ранее с ним в контакте. По каждому новому случаю регистрации коронавирусной инфекции мы проводим тщательное эпидемиологическое расследование. Мы стали определять круг контактных людей, с которыми он имел связь с обязательным проведением исследования на коронавирусную инфекцию. По итогам проведенного эпидемиологического расследования и результатов лабораторных исследований на COVID-19 был выявлен случай у третьего сотрудника отдела полиции района, - сообщили в пресс-службе ДККБТУ. По всем трем случаям выявлены контактные, пятеро из которых госпитализированы в карантинный стационар Таскалинского района. На домашнем карантине находятся 12 человек, ежедневно за ними ведется медицинское наблюдение. В пресс-службе департамента полиции ЗКО давать какие-либо комментарии отказались. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.