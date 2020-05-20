Их в качестве помощи совершенно бесплатно получат более 100 семей из числа многодетных и малообеспеченных из 13 сельских округов. Распределением бесплатных цыплят будут заниматься сельские акиматы. Доставка организована при поддержке аксайских предпринимателей. На январь 2020 года в Бурлинском районе зарегистрировано 177 семей - получателей АСП и 495 многодетных семей. Каждая из них охвачена социальными мерами поддержки согласно статусу: пособия, выплаты, продуктовые и гигиенические наборы. Завезенная птица предназначена для выращивания на мясо. 98% от общего числа - это петушки. Период выращивания до взрослой птицы 70 дней. При сбалансированном кормлении каждая птица даст вес в 2-2,5 кг. У жительницы села Пугачево Татьяны Пигаловой есть свое небольшое подворье, управляться с которым помогают дети, пока глаза семейства на заработках. Новости о том, что семью обеспечат бесплатной птицей особенно обрадовался младший сын. Ему доверяют возиться с кроликами, мама обещала разрешать помогать управляться и с цыплятами. Другая жительница района Ольга Михальченко является получательницей АСП. Недавно после продолжительной болезни умер ее муж. Она осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках. Акиматом Пугачевского сельского округа Ольга Михальченко была внесена в список семей, которыми будет получена бесплатная птица для выращивания. Акиматом района планируется провести в текущем году еще один завоз птицы. На этот раз в сентябре. В количестве 5 тысяч особей. Это даст возможность обеспечить определенные категории семей мясом на зиму.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.