В акимате пообещали, что восстановительные работы вот-вот начнутся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцев возмутило состояние площади Первого Президента Площадь Первого Президента расположена в микрорайоне Астана. Ее строительство началось в 2014 году, а торжественное открытие состоялось в 2016 году ко Дню города. Площадь является одним из излюбленных мест отдыха жителей и гостей города. Однако по словам уральцев, в этом году состояние площади заметно ухудшилось. Высаженные деревья засыхают, во многих местах обвалилась плитка, несколько фонарей разбиты, урны сыпятся, а из-под брусчатки растет трава. – Площадь - это лицо новой части города. Здесь расположено множество административных центров. Микрорайон новый, живет в основном молодежь. Можно же содержать площадь в надлежащем состоянии. Деревья почти погибли, газонной травы нет, скамейки сломаны, фонари разбиты. Площадь напоминает не общественное место, а какую-то запущенную часть города. Создается впечатление, что хозяина в городе нет, никому ничего не нужно, - говорит местная жительница Алуа. Другой житель микрорайона Ахмет говорит, что на площади планировали построить беговую дорожку. Рабочие приехали, начали строительные работы, но вот уже несколько месяцев как строительство остановилось. – Брусчатка и так здесь выложена не на совесть. В некоторых местах она уже разбита. В прошлом году говорили, что будут строить беговую дорожку вдоль площади, работы как начались, так и закончились. Площадь - это место, где собирается вся наша молодежь, дети гуляют с детьми. Карантин карантином, но так запускать прекрасное место тоже нельзя. Сейчас конец мая, почему фонтаны до сих пор не включили? - возмущается мужчина. В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск рассказали, что на площади планируется начать ремонтно-восстановительные работы. – До конца этой недели будет выполнен дефектный акт и в течение следующей недели мы начнем ремонтные работы. Проведены итоги конкурса по определению подрядчика. Компания, которая будет заниматься ремонтными работами, определена, но мы даем им еще 5 дней на обжалование. По ремонту, подключению и обслуживанию фонтанов также проведены конкурсные процедуры, по итогам которых подрядчик приступит к своим обязанностям, - сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Жандос Салимов. Фото Медета МЕДРЕСОВА