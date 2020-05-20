Фото из архива "МГ" Как рассказал Бек Жангиров, на территории парка культуры и отдыха есть три туалета. - В этом году они будут бесплатны для посетителей. Кроме того, мы хотим сделать ремонт туалетов, и один из них переоборудовать для лиц с ограниченными возможностями, - отметил директор парка. Стоит отметить, что эта работа будет проведена в этом году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.