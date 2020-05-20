По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, температура воздуха днем +18 градусов, ночью +8. В Атырау будет облачно, днем +25 градусов, ночью +16. 24 градуса тепла днем и 18 градусов тепла ночью прогнозируется в Актау. В Актобе синоптики прогнозируют дождь, днем +18 градусов, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.