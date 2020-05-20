Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела культуры и развития языков Серик Кайрлиев, каждый год парк открывается 1 мая, но в этом году в связи с коронавирусом сезон будет открыт только 1 июня. Также он отметил, что парк в этом году отмечает 180 лет. - В связи с этим у нас много планов, мы готовим юбилейный логотип, будем снимать юбилейные видеоролики, а также планируем после окончания карантина провести театрализованное представление и концерты, - рассказал Серик Кайрлиев. Для заключения договоров предпринимателям необходимо подать заявки в электронном формате на сайте zko-park.kz. - Ежегодно парк заключает договора совместной деятельности с индивидуальными предпринимателями. На сайте zko.park.kz. был опубликован порядок приема включающий перечень необходимых документов. В этом году также были разработаны правила заключении договоров в электронном формате с электронно-цифровой подписью. Прием заявок начался с 20 мая. При этом все заявления будет рассматривать комиссия в составе 13 человек под председательством руководителя отдела культуры, - пояснил директор парка Бек Жангиров. Директор парка дополнил, что процедура электронной подачи заявлений будет приниматься от предпринимателей при наличии определенных Документов. - Должны быть документ, подтверждающий право занятия предпринимательской деятельностью, включая удостоверение личности и свидетельство индивидуального предпринимателя либо патента. А также отсутствие налоговой задолженности. Если речь идет об установке аттракциона, то необходим его эскиз, соблюдение всех правил и норм безопасности, согласно регламенту. Электронная подача заявлений позволит улучшить качество их рассмотрения и упростит время их подачи, - отметил Бек Жангиров. - Заявки будут рассмотрены в течение 7 рабочих дней. К слову, открытие аттракционов запланировано на 1 июня, но все зависит от эпидемиологической ситуации в городе. Между тем количество торговых мест будет сокращено в этом году на 30 %. - С прошлого года у нас были выстроены торговые палатки на территории парка. Теперь эти палатки будут арендованы предпринимателями. Отдельно стоящих столиков с игрушками и сладостями не будет. Всего таких палаток установлено 20 штук, - пояснил Бек Жангиров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.