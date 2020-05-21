Иллюстративное фото из архива "МГ" "Мы хотим ввести норму, что необязательно водителю автотранспорта носить с собой все правоустанавливающие документы. Хватит только удостоверения личности, потому что по нему мы увидим через планшет, каким транспортным средством владеет, сколько доверенностей выписано, когда страховой полис у него заканчивается, когда он проходил технический осмотр и сколько у него штрафов. Зачем гражданам целое портмоне документов носить - одного удостоверения личности хватает", - сказал Тургумбаев на заседании Мажилиса. Такая норма заработает в стране, если указанные поправки одобрит Парламент и подпишет Президент страны. Кроме того, по его словам, планшеты полицейских интегрируют с видеокамерами, которые стоят на улице. "Если вы обратили внимание, практически нет уже автомобилей без номерных знаков. Потому что камера, которая это видит, сразу сигнализирует дежурному, выезжает патрульная, задерживает машину. Плюс нет уже сеток, которые закрывают номер. Потому что у нас в базе МВД уже забиты цвет, номер автомашины, которая соответствует номерному знаку, если не соответствует, идет второй сигнал. То есть мы минизировали количество угонов", - пояснил министр. Он отметил, что такая система действует только в нескольких странах Европы. "Она будет действовать только на территории Казахстана, при выезде на территорию другого государства, конечно, все правоустанавливающие документы должны быть", - добавил министр. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены. Все документы должны быть переведены в электронный формат. В декабре 2019 года Токаев поручил сократить количество бумажных документов, которые водители должны всегда иметь при себе. "У нас до сих пор в первую очередь требуют везде документы на бумажном носителе. Например, все водители носят с собой техпаспорт, удостоверение, страховку и так далее. За то, что он забыл их дома, его наказывают. Правительство обязано разобраться с этой проблемой", - сказал Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.