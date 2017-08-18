17 августа На трассе столкнулись большегрузная машина «ЗИЛ» и легковой автомобиль Skoda Octavia. пострадали четыре человека. По данным врачей скорой помощи, в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой головы, открытой раной головы и другими телесными повреждениями госпитализирован мужчина 1973 года рождения в реанимационное отделение областной больницы. Еще двоих пострадавших, 1999 и 1991 годов рождения, доставили в травматологическое отделение МОБ с ушибами различной степени тяжести. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает. Тем же вечером за медицинской помощью обратился еще один участник ДТП — 49-летний водитель «ЗИЛ». В пресс-службе ДВД Мангистаукой области сообщили, что по факту ДТП в полиции ведется досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК. Хотелось бы отметить, что это не первая авария, которая происходит на трассе Актау-Жанаозен. В народе эту трассу называют «дорогой смерти». В мае нынешнего года на трассе Актау-Жанаозен столкнулись автомобили «Газель» и «Лада Ларгус». В ДТП пострадали 13 человек. В прошлом году на этой же трассе пострадала команда юных спортсменов. Авария с участием двух автомобилей Lada Largus и Toyota Fortuner произошла по пути следования команды спортсменов на вокзал. Оттуда дети вместе с тренером должны были выехать на республиканские соревнования. В результате столкновения автомобилей водитель одной из автомашин и 13-летний ребенок погибли на месте. Еще четверо детей в возрасте семи, 10, 11 и 14 лет получили тяжелые травмы и были доставлены в Мангистаускую детскую больницу. В 2015 году на автотрассе Актау-Жанаозен в результате ДТП сгорели три человека. Легковушка врезалась в камень, вследствие чего произошел взрыв газового баллона. Три человека, находящихся в автомобиле, сгорели заживо. В 2013 году на автотрассе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили 11 человек, включая пятерых детей. В 2012 году на трассе в дорожной аварии погибли пять человек.