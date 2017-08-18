10 августа некий Салават Тлемберлиев на канале YouTube опубликовал видео с подписью "вот так управляется полиция города Уральска". На видео полицейские удерживают мужчину в салоне автомобиля. Видимо, знакомые задержанного, просят полицейских отпустить их друга и что они "перекрыли ему дыхательные пути". Далее задержанный ногой разбивает стекло полицейского автомобиля. Между тем, в ДВД на официальный запрос редакции ответили, что инцидент, снятый на видео, действительно произошел в Уральске. - 10 августа в 15 часов 40 минут на пульт «102» поступило сообщение от гражданина по факту угона его автомашины марки "Лада Калина". Полицейскими батальона дорожно-патрульной полиции УВД г.Уральска 11 августа в 01.35 возле кафе «Достар» по улице Московской была обнаружена угнанная автомашина. Подозреваемый находился в кафе, он был опознан по разосланной ориентировке. Мужчина в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. При задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, разбил стекло патрульной машины, - рассказал начальник местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Специальные средства и физические силы полицейскими БДПП УВД г.Уральск были применены, согласно п.п.4 п.1 ст. 60 Закона «О правоохранительной службе», где сказано, что «сотрудники имеют право применять физическую силу и специальные средства для задержания правонарушителей, если они оказывают неповиновение или сопротивление сотрудникам иным лицам, выполняющим возложенные на них обязанности по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, для их доставления в правоохранительные органы». В МПС отметили, что на сегодняшний день было проведено служебное расследование в отношении полицейских и "в их действиях нарушение законности не усмотрено". - В действиях задержанного гражданина были усмотрены деяния, предусматривающие ст.380 ч.1 УК РК - «Применение насилия в отношении представителя власти», ст.378 ч.2 УК РК - «Оскорбление представителя власти» и ст. 200 УК РК - «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время ведется расследование. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. ZwMFq2_AKeE