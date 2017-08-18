53-летний Владимир БАЙТЫМОВ умер в городе Аксай Бурлинского района ЗКО 26 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". baitymov vladimir Как рассказал заместитель руководителя департамента охраны общественного здравоохранения Сергей ЩЕРБИНА, на сегодняшний день их ведомство провело проверку, и все материалы будут переданы органам следствия. - К нам в департамент пришло обращение от адвокатской конторы по факту летального исхода в частной клинике города Аксай. Мы провели проверку совместно со специалистами управления здравоохранения и независимым экспертом. Эксперт сделал свое заключение, однако решение мы озвучить не можем, так как идет следствие. Врача от работы не отстранили, вопрос об этом не ставился, - заявил Сергей ЩЕРБИНА. Напомним, пациент скончался в Бурлинской ЦРБ после посещения частной клиники.