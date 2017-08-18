Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы ДВД Актюбинской области, в полицию обратилась жительница города Хромтау, которая сообщила, что двое мужчин представились менеджерами одного из ТОО, который занимается онлайн-кредитованием. Обманным путем они завладели денежными средствами в сумме 94 тысячи 500 тенге . - По факту мошенничества полицейскими задержаны двое жителей Актобе 28 и 32 лет. Пока у подозреваемых два эпизода. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 190 ч. 2 УК РК - "Мошенничество". Проводится расследование. Между тем, ранее две жительницы города Актобе, представившись менеджерами одного из банков, также обманывали жителей г. Хромтау. У них на счету 23 аналогичных эпизода, - рассказали в полиции. Также в полиции отметили, что если кто-то стал жертвой аналогичных противоправных действий, нужно обратиться по номеру 102.