В Уральске разгорелся скандал вокруг обновленного учебника по русскому языку для учеников 5 классов. Родителей шокировали фразы в заданиях "лайкать" и "пиарить". Они считают, что такая программа не даст хорошего образования их детям. Однако в отделе образования г. Уральск заявили, что эти фразы в одном из заданий необходимы для того, чтобы дети смогли различать официальный и неофициальный стиль общения. uchebniki (1)