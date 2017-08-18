Иллюстративное фото из архива "МГ" Выявлен факт злоупотребления АО своим доминирующим положением, выраженном в необоснованном начислении поправочных коэффициентов потребителям товарного газа. - Более 5 месяцев длились судебные разбирательства. Сумма административного штрафа составила порядка более 13 млн тенге, который оплачен в бюджет в полном объеме. АО «Казтрансгазаймак» предписано прекратить практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунальным потребителям газа, а также осуществить возврат средств. Сумма, подлежащая возврату, составляет порядка 268 млн тенге двум миллионам потребителей, - сообщил заместитель руководителя ДКРЕМ ЗК и ПП по ЗКО Азамат АУБАКИРОВ.