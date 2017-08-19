Актау является самым молодым городом Казахстана, который был основан в 1963 году. Здесь проживает около 200 тысяч человек. Название города в переводе с казахского означает «белая гора».Начнем с самого главного - Актау расположен на берегу Каспийского моря. Жителям повезло вдвойне - они ежедневно могут наблюдать за закатом на Каспии и дышать свежим морским воздухом. К тому же в Актау располагается единственный в Казахстане морской порт.В этом городе нет улиц, он полностью состоит из микрорайонов, всего их 36 микрорайонов.Актау один из двух городов в мире, где маяк расположен прямо на крыше десятиэтажного дома в 4 микрорайоне. Он находится на высоте 73 метра над уровнем моря.Одной из достопримечательностью Актау местные жители называют такси. Здесь самое дешевое такси - поездка составляет 200 тенге по городу.Лебеди - символом зимнего Актау. Ежегодно с первыми зимними холодами в Актау прилетают лебеди. Жители города давно полюбили этих птиц. В выходные и праздничные дни они выходят с детьми, чтобы полюбоваться этими грациозными птицами и покормить их.Актау не имеет естественных источников питьевой воды, город полностью обеспечивается переработанной морской водой: пресная вода производится из сильноминерализованного природного источника путем её разбавления дистиллятом, производимым из морской воды в промышленных многокорпусных испарительных установках («Самоварах»). Вода подразделяется на питьевую и техническую — горячую и холодную.Каспийское море не единственная достопримечательность Актау. Есть еще места, где можно купаться круглый год, и это радоновые источники. Радоновые источники находятся примерно в 40 км от города Актау. Не первый год они радуют жителей и гостей города своей горячей водой, температура которой держится в районе 40-50 градусов.Вдоль линии моря тянутся набережные, песчаные пляжи и комфортные базы отдыха. В Актау имеется три пляжные зоны и 22 базы отдыха.Близ Актау находятся уникальные по своей архитектуре подземные мечети и некрополи. Именно здесь расположены места захоронений 362 святых. Среди актауских автолюбителей невероятно популярны номера с цифрой 362.