Такие фразы появились в учебниках с обновленным содержанием для 5 классов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». uchebniki (2) По словам заместителя руководителя отдела образования г. Уральск Батики ПАЙДИНОЙ, в новом учебном году по обновленным учебникам будут заниматься ученики 2, 5 и 7 классов. — В учебнике за 5 класс по русскому языку есть тема «Официальный и неофициальный стиль общения». Там же дано задание в таблице, где написаны словосочетания, которые употребляются в официальном стиле общения и те, что употребляют дети, — пояснила Батика ПАЙДИНА. В этом задании ученикам необходимо соединить стрелками словосочетания, у которых смысл один. — Дети должны соединить слова, например «пиарить», «рекламировать» и так далее, — отметила Батика ПАЙДИНА. — К сожалению, родители выдернули из контекста только отрывок задания. Напомним, родителей пятиклашек шокировали фразы «лайкать» и «пиарить» в новых учебниках .