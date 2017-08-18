Фото из архива "МГ" Из обстоятельств дела следует, что 23 ноября 1998 года обвиняемый с потерпевшим распивали спиртные напитки. Затем потерпевший решил уйти, но обвиняемый стал избивать его, от чего потерпевший потерял сознание. - Когда потерпевший пришел в себя, обвиняемый вылил ему на лицо кипящую воду из кастрюли, после чего задушил его, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. В настоящее время органом уголовного преследования проводятся необходимые следственные действия для привлечения виновного к уголовной ответственности.