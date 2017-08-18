33-летний Александр СУМКИН находится в Областной клинической больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам заместителя директора областной больницы Куттымурата ЖАКСЫГАЛИЕВА, у пациента диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб мозга тяжелой степени, осложненный отеком головного мозга, ушиб сердца, печени и почек. - 17 августа пострадавшему в аварии провели операцию по удалению гематомы. Дыхание у него самостоятельное, но он находится в состоянии крайнего возбуждения, - отметил Куттымурат ЖАКСЫГАЛИЕВ. Напомним, мотоцикл столкнулся с "Ладой" в тот момент, когда машина стояла на светофоре на красный свет. Как выяснилось позже, у погибшей девушки остались трое малолетних детей.  