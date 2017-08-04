В пресс-службе акимата г.Атырау сообщили, что в целях дальнейшего благоустройства города местные власти намерены украсить 4 въезда в Атырау новыми архитектурными сооружениями. В настоящее время уже готовы эскизы 4 конструкций с надписью "Атырау". На своей странице в "Фэйсбук" городской акимат вынес на согласование проекты будущих стелл со своими подписчикам. - Дорогие жители и гости Атырау! Вы можете принять активное участие в улучшении нашего города, отправив в наш аккаунт свои интересные, конструктивные предложения по благоустройству родного города, - говорится в сообщении акимата г.Атырау.