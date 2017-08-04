Инцидент произошел еще в 2016 году, все это время родственники Джумазии Жаньярой пытались вернуть женщине жилье, но все оказалось тщетно. Вдова участника ВОВ всю жизнь прожила в колхозе имени Кирова, но под старость лет ее жизнь круто изменилась. Однажды женщина рассказала своему второму сыну и дочери, как тяжко ей живется со старшим сыном и снохой. - Я хочу вернуться домой, но житья там нету. Все пьют, со мной никто не разговаривает, очень плохо мне там с ними, - говорит пенсионерка Джумазия ЖАНЬЯРОВА. Устав от постоянных пьянок и придирок, Джумазия Хуснутдиновна потребовала, чтобы сын со своей женой ушли из дома, и попросила отдать ей документы на жилплощадь, но сноха сообщила, что это невозможно, якобы документы находятся в залоге в банке. Родственники бабушки были шокированы таким заявлением и стали выяснять подробности, результаты их очень удивили. Оказалось, что 8 лет назад дом, в котором проживала женщина, был переоформлен на ее старшего сына, только сама Джумазия Хуснутдиновна об этом почему-то не знала. - Мы когда начали заниматься этим вопросом, выяснилось, что многие документы подделаны. Не правильно в них указаны паспортные данные, подписи матери поддельные тоже, - рассказал второй сын пенсионерки Жардем ЖАНЬЯРОВ. По словам Жардема, согласно заключению судебной экспертизы, подписи Джумазии Жаньяровой на двух экземплярах доверенности на ведение дел по оформлению наследственных прав выполнены не самой женщиной, а совершенно другим лицом. Но суд почему-то этот факт не принял во внимание, и решение вынес несправедливое. Сейчас Джумазия Хуснутдиновна живет у своей дочери в городе, иногда ее к себе забирает второй сын, но бабушку все равно тянет в свой дом. Тогда дети выполняют ее желание и отвозят, но через несколько дней маму они забирают обратно, сноха и старший сын не дают ей покоя. Сама пенсионерка очень надеется, что справедливость восторжествует, мошенники будут наказаны, и остаток жизни она все-таки доживет в собственном доме. В скором времени Джумазия Хуснутдиновна с сыном намерены опротестовать судебное решение.