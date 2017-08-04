Льготное финансирование приобретения в лизинг сельхозтехники
В Службе центральных коммуникаций прошел брифинг с участием Первого вице-министра сельского хозяйства Айтуганова К.К. по вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В брифинге приняли участие представители финансовых институтов и машиностроительных заводов.
Первый вице-министр сельского хозяйства Айтуганов К.К. проинформировал о мерах, принимаемых Министерством сельского хозяйства по доступу аграриев к качественной навесной и прицепной техники и оборудования.
Учитывая, что на сегодня в республике насчитывается порядка 284 тыс. ед. основных видов сельхозтехники, из которых со сроком эксплуатации более 15 лет составляет 70%, Министерством для ускорения обновления сельхозтехники с одной стороны, а с другой – для развития отечественного машиностроения разработан ряд мероприятий.
Одной из мер государственной поддержки является предоставление льготных кредитов на приобретение отечественной техники и оборудования.
Об условиях и механизме реализации программы льготного кредитования проинформировал Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Н. Сарыбаев.
Льготное кредитование предполагается за счет собственных средств НУХ «КазАгро» со ставкой не более 5,5% годовых для фермера. Сроком займа до 10 лет.
Льготному кредитованию подлежит навесное и прицепное оборудование, производящееся на отечественных предприятиях.
Одним из таким предприятий является ТОО «Казахстанская агро инновационная корпорация» (Акмолинская область).
Генеральный директор ТОО «КАИК» О.Балыбин рассказал о текущей производственной деятельности по выпуску и реализации сельхозтехники. При этом он отметил, что у предприятия имеется собственная реализационная сеть, в этой связи продукция ТОО «КАИК» может продаваться в любом регионе Казахстана.
В планах предприятия планируется расширение производства за счет выпуска недорогого сегмента навесной и прицепной сельхозтехники востребованного на сегодня сельхозтоваропроизводителями.
К примеру, в настоящее время заключено соглашение с Казахстанским НИИ механизации сельского хозяйства о передаче конструкторской документации на производство почвообрабатывающей и посевной сельхозтехники, которая уже прошла испытание и адаптацию на полях фермеров. В ближайшее время планируется произвести опытные образцы и начать серийное производство.
Указанные мероприятия, позволят повысить уровень производства существующих мощностей, открыть новые виды производств, увеличить ассортимент выпускаемой продукции, что в итоге позволит обеспечить фермеров качественной и недорогой техникой отечественного производства, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам.
