Иллюстративное фото из архива "МГ" В брифинге приняли участие представители финансовых институтов и машиностроительных заводов. Первый вице-министр сельского хозяйства Айтуганов К.К. проинформировал о мерах, принимаемых Министерством сельского хозяйства по доступу аграриев к качественной навесной и прицепной техники и оборудования. Учитывая, что на сегодня в республике насчитывается порядка 284 тыс. ед. основных видов сельхозтехники, из которых со сроком эксплуатации более 15 лет составляет 70%, Министерством для ускорения обновления сельхозтехники с одной стороны, а с другой – для развития отечественного машиностроения разработан ряд мероприятий. Одной из мер государственной поддержки является предоставление льготных кредитов на приобретение отечественной техники и оборудования. Об условиях и механизме реализации программы льготного кредитования проинформировал Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Н. Сарыбаев. Льготное кредитование предполагается за счет собственных средств НУХ «КазАгро» со ставкой не более 5,5% годовых для фермера. Сроком займа до 10 лет. Льготному кредитованию подлежит навесное и прицепное оборудование, производящееся на отечественных предприятиях. Одним из таким предприятий является ТОО «Казахстанская агро инновационная корпорация» (Акмолинская область). Генеральный директор ТОО «КАИК» О.Балыбин рассказал о текущей производственной деятельности по выпуску и реализации сельхозтехники. При этом он отметил, что у предприятия имеется собственная реализационная сеть, в этой связи продукция ТОО «КАИК» может продаваться в любом регионе Казахстана. В планах предприятия планируется расширение производства за счет выпуска недорогого сегмента навесной и прицепной сельхозтехники востребованного на сегодня сельхозтоваропроизводителями. К примеру, в настоящее время заключено соглашение с Казахстанским НИИ механизации сельского хозяйства о передаче конструкторской документации на производство почвообрабатывающей и посевной сельхозтехники, которая уже прошла испытание и адаптацию на полях фермеров. В ближайшее время планируется произвести опытные образцы и начать серийное производство. Указанные мероприятия, позволят повысить уровень производства существующих мощностей, открыть новые виды производств, увеличить ассортимент выпускаемой продукции, что в итоге позволит обеспечить фермеров качественной и недорогой техникой отечественного производства, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам. Пресс-служба МСХ РК