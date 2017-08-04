Посоветуйте дорогу!

Добрый день, уважаемая редакция! Поиски в Интернете привели нас на Ваш сайт, где довольно активно происходит общение Ваших пользователей. Нас интересует очень важная для нас информация. И мы надеемся получить ответ от людей, кто имеет эту информацию - о состоянии дорог от разных таможней до Уральска. Мы планируем поездку в Уральск на автомобиле из Екатеринбурга через Оренбург. Планировали пересечь таможню в Илек. Но есть информация, что дальше дорога до Уральска полностью разбита, и большой риск повредить машину на протяжении очень большого участка в 100 км. Про другую таможню (в Теплом) и дорогу от неё в Уральск мы ничего не знаем. Возможно есть ещё и другие варианты, о которых нет нигде информации. Подскажите, пожалуйста, где на Вашем сайте мы можем задать свой вопрос, чтобы нам кто-нибудь посоветовал, каким нам воспользоваться маршрутом, чтобы проехать из России и попасть в Уральск. Это наша очень давняя мечта. Поэтому мы надеемся получить от Вас эту информацию. Ольга и Тимур