Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 сентября в областном акимате состоялось рабочее совещание с участием главы региона. Одним из рассматриваемых вопросов стали здания, строительство которых по тем или иным причинам было приостановлено. Руководитель отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля Канат Айбергенов рассказал, что межведомственной комиссией было проведено обследование 24 объектов недвижимости, по которым составлены заключения и направлены собственникам для выполнения рекомендаций комиссии. – На сегодняшний день из 24 объектов по 11 возобновлены строительные работы. Так, здание №177 по проспекту Назарбаева (бывшее здание типографии - прим. автора) сейчас находится в залоге банка, проводятся переговоры по выдаче кредита для проведения капитального ремонта. Собственником ТОО «Идеал Маркет» произведена уборка помещений и прилегающей территории от бытового и строительного мусора. Выполнены работы по ремонту фасада здания и восстановлению остекления окон. Собственником административно-бытового здания по адресу: ул.Чапаева, 18 является ГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова». Проведено техническое обследование здания. Разработана проектно-сметная документация на реставрационные работы и получено положительное заключение экспертизы. На территории объекта начато строительство котельной. Начало реставрационных работ основного здания запланировано на октябрь 2020 года. Подобные работы возобновлены еще по 9 объектам, - рассказал Канат Айбергенов. Кроме этого, по словам руководителя ГАСК, в городе есть 13 объектов, по которым строительные работы не возобновлены. Межведомственная комиссия дала рекомендации по обеспечению безопасности и возобновлению строительно-монтажных работ. Если по восьми зданиям сроки еще не истекли, то в пяти случаях городскому акимату пришлось обращаться в судебные органы. – Здание, по которому никакие работы не ведутся, это недостроенный 10-этажный многоквартирный жилой дом по адресу: К.Аманжолова, 110 и 112. Собственником является Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, ректор - Айгуль Бозымова. Комиссией рекомендовано провести мероприятия по обеспечению безопасности и завершению строительства объекта. В связи с неисполнением рекомендаций акимат города Уральск подал исковое заявление в судебные органы, ведется производство по данному делу, окончательное решение не вынесено. Сейчас идет спор между собственниками земельных участков. Еще одно заявление в суд подано по недостроенному многоквартирному жилому дому по адресу: г.Уральск, ул.Пугачева, 45/1, собственником является ТОО «Акжайык-Недвижимость». Сотрудники акимата восстановили ограждение, но неизвестные люди сломали эти ворота. Сейчас ведем переговоры с департаментом полиции о том, чтобы установить видеонаблюдение, - отметил Канат Айбергенов. В числе долгостроев оказались здание бывшего завода "Омега" по улице Есенжанова, строение по ул. Урдинской, 25, а также объект по адресу: Ж.Молдагалиева, 31а. По всем пяти долгостроям городской акимат подал исковые заявления в суд. Дела находятся на производстве Гали Искалиев отметил, что недостроенные здания представляют серьезную опасность безопасности населения. – Около пяти месяцев назад я давал поручение провести работы по ограждению таких строений, так как на территорию могут зайти маленькие дети, которые могут упасть с высоты, а также люди без определенного места жительства. Такие здания являются излюбленным местом преступников. Поэтому таких мест быть не должно. Кроме этого, они портят эстетический вид нашего города. Сами горожане могут не придавать значения, так как уже привыкли. Но гости города сразу видят недостроенные здания. Поэтому они должны быть огорожены, закрыты окна и двери. До конца года эти работы должны быть выполнены. Еще один немаловажный фактор - эти здания являются чьей-то собственностью, которые по разным причинам не могут закончить строительство. Поручаю управлению предпринимательства переговорить со всеми предпринимателями, может быть кто-то из них нуждается в помощи, кому-то нужна поддержка от государства. Ведь многие эти здания почти построены, осталось лишь малость, - резюмировал Гали Искалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.