в связи с порывами после гидравлического испытания по ТМ-2, 3, 5 будет отключена подача горячей воды по адресам: проспект Абулхаир хана, 2/1, 2/2, 2/3, 2/7, 91/1, 91/2, 91/3; Верхний тупик, 2; Верхняя, 26, 36, 36/1, 40, 46; Есенжанова, 3, 20; Еслямгалиулы, 28; В.Захарова, 3, 27; С.Жаксыгулова, 31, 33; Г.Курмангалиева, 3, 3/1, 7/2, 15/2; Карбышева, 64, 66, 68; Кокчетавская, 1/6, 41/6 Д; Локомотивная, 47/1, 59/1, 61; Мулдашева, 39; Оренбургская, 37/2; Павлодарская, 1, 3; Партизанская, 79/1, 88; Придорожная, 1/1; Украинская, 4, 10; Уразбаева, 2А, 2/1, 2/3, 2/4; Чехова, 19; Шевцова, 27, 27/1, 27/2; Жукова 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1; Молдагулова 2/1, 5/1, 7; Гагарина 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4; Хусаинова 131/1.

Кроме этого, без горячей воды остались такие социальные объекты инфекционная больница, поликлиника №4, центр психического здоровья, центр крови, госпиталь КНБ, СОШ №4, 26, 22, детский сад №18 "Балдырган", №43 "Оркен".

Итого подача горячего водоснабжения была приостановлена в 68 жилых домах и 10 социальных объектах. Ориентировочно устранение порывов до 21.00 18 сентября.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в едином контакт-центре ikomek,