Им оказался 53-летний житель Жылыойского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Задержан второй подозреваемый в убийстве фермера в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в ходе специальных розыскных мероприятий был установлен круг подозреваемых. Полицейские задержали ещё одного подозреваемого – 53-летнего местного жителя. – Оперативно-следственная работа продолжается. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Назначен ряд экспертиз, - пояснили в полиции. Напомним, 6 сентября 47-летний Нуралы Нуртлеуов выехал на мотоцикле в степь искать свой пропавший табун лошадей и не вернулся. 7 сентября его семья обратилась в районный акимат, после чего на поиски выехали сотрудники ЧС на двух транспортных средствах и добровольцы из местных жителей, затем к ним подключились полицейские со служебной собакой. Утром 14 сентября полицейские нашли тело фермера в 100 км от города Кульсары Жылыойского района в яме на глубине 15-20 метров. В тот же день был задержан 38-летний подозреваемый, им оказался ранее судимый житель города Кульсары. У него было изъято охотничье ружье 16 калибра.
