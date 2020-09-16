По информации пресс-службы департамента УИС Атырауской области, это первая свадьба в казахстанском СИЗО после ослабления карантина. Свадьба прошла в актовом зале, где были вывешены шары, в качестве угощения в центре поставили праздничный торт и фрукты. Однако администрация СИЗО сразу предупредила всех, что без масок - вход сюда запрещен. - Сегодня у нас небольшое торжество, - говорит начальник отдела организации воспитательной работы среди осужденных Каламкас Аширхан. - Конечно, мы не можем здесь отметить это событие как на воле, раскрыв шампанское и танцевать, но мы стараемся создать все условия для того, чтобы этот день молодоженам запомнился навсегда. 37-летний Денис несколько месяцев назад в следственный изолятор поступил по ст. 188 УК РК "Кража". На прошлой неделе приговором Атырауского городского суда №2 он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пока его не этапировали в другую область, Денис решил заключить брак с Ксенией в Атырау. - С Ксенией мы познакомились, когда собрались вместе с нашими друзьями. С тех пор прошло несколько лет. Жили вместе. Но, к сожалению, случилось так, что я оказался за решеткой, - говорит Денис. – Несколько раз подумав, мы решили заключить брак. Потому что у ребенка должен быть законный отец, и его будущее должно быть светлым. Его жена Ксения ждет ребенка. Через два месяца она должна родить и до выхода на свободу Дениса будет воспитывать ребенка вместе со свекровью. - Ребенку нужен отец. Поэтому мы с нетерпением будем ждать освобождения супруга и вместе с ребенком будем навещать его. Он будет знать своего отца и потом получит его воспитание. Мы приложим все усилия, чтобы в будущем наш ребенок вырос достойным гражданином своей страны, - говорит Ксения. После получения согласия молодоженов брак был заключен. Молодые обменялись кольцами и поцеловались. - Неважно, где и как заключали брак, главное – будьте счастливы! Я желаю, чтобы Денис побыстрее вышел на свободу и ваша семья стала образцовой семьей нашей страны. Не расстраивайтесь, что не справили пышную свадьбу, сейчас и на свободе во время карантина никто не устраивает тои, - говорит заместитель начальника учреждения Айгуль Жалмагамбетова. По данным пресс-службы Департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, в настоящее время в учреждении УГ-157/1 содержится более 150 подозреваемых. А в прошлом году в этом учреждении был заключен брак 10 подозреваемых и осужденных.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.