Как рассказала заместитель руководителя отдела образования города Уральск Батика Пайдина, до конца этого месяца планируется на 100% обеспечить детей их малообеспеченных и многодетных семей компьютерами и ноутбуками. – Нынешний учебный год отличается от предыдущих, так как дети из начального звена обучаются в дежурных группах, а среднее и старшее звено переведено на дистанционное обучение. Для того чтобы создать условия для обучения на дому в удаленном режиме, была проведена большая подготовительная работа в летний период. По области закупили компьютерную технику, на прошлой неделе отдел образования получил 600 планшетов, а вчера нам доставили 500 ноутбуков для детей из малообеспеченных семей. Сегодня все школы города получат новую технику и распределят по нуждающимся семьям. На сегодняшний день 3500 детям из малообеспеченных семей предоставлены компьютеры, планшеты и ноутбуки. На следующей неделе мы ожидаем еще одну партию компьютеров, и 100% детей из нуждающихся семей будут охвачены такой помощью, - рассказала Батика Пайдина. Стоит отметить, что компьютеры и ноутбуки предоставляются семьям по договору на временное пользование. Всего в городе насчитывается 4642 ребенка из малообеспеченных и многодетных семей. – В мае мы закупили более 300 компьютеров на средства из местного бюджета, в летний период школы сами закупали технику. На сегодняшний день у нас есть еще 11 млн тенге спонсорских средств, которые предоставили нам жители города в рамках акции "Дорога в школу", - рассказала Батика Пайдина. Жительница города Замзагуль Кабиева рассказала, что воспитывает двоих внуков, которые в прошлом году лишились матери, и такая помощь была для них как нельзя кстати. – Моя дочь умерла около года назад, двоих ее детей я решила воспитать сама. Старший ребенок учится в восьмом классе, младший - во втором. Очень благодарна руководству школы и города за ту помощь, которую нам оказывают, - отметила Замзагуль Кабиева.