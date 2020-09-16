Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 17 сентября в Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 18 градусов выше нуля, ночью +6. Дожди и грозы прогнозируются в Атырау. Днем +21, ночью 11 градусов тепла. В Актобе ожидаются дожди, днем +14, ночью +7. Лишь в Актау ожидается ясная погода без осадков, днем +23, ночью 15 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.