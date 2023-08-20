Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова рассказала, что самокатчиков можно привлечь к ответственности за перевозку пассажиров и грузов по статье 539 КоАП, штраф-5 МРП (1МРП=3 450 тенге-прим.автора). Также за нарушение других требований, предъявляемых к участникам дорожного движения по статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП.

-Следует отметить, что кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определенных пешеходных и парковых зонах. Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки. Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен “пешеходный режим движения”, который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока, - говорит Актоты Боранова.

Согласно требованиям водителю самоката необходимо иметь любой светоотражающий предмет. Также, водители мопедов, электрических самокатов и велосипедов должны быть в застегнутом шлеме при движении по проезжей части дороги.

Напомним, В конце июля президент подписал закон по вопросам организации дорожного движения. В МВД рассказали, какие ещё правила нужно соблюдать водителям электросамокатов.