Антикоррупционная служба ЗКО сообщила, что в рамках мониторинга возвратили предпринимателям ошибочно уплаченные платежи в бюджет.

-Согласно внесенным изменениям в налоговый кодекс предприятия, которые оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду, освобождены от уплаты платежей за эмиссию в окружающую среду. Однако 142 предпринимателя продолжали вносить оплату, - сказано в сообщении ведомства.

По рекомендации Антикоррупционной службы управлениями госдоходов предпринимателям вернули деньги, а некоторым зачислили за другие виды обязательных налогов.