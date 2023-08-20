По данным «Казгидромета», 21 августа на западе и севере ЗКО ожидается гроза. Днём на большей части региона сохраняется сильная жара до +38 градусов.
- В Уральске ожидается дождь и гроза. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Атырау будет без осадков. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актобе малооблачно, без осадков. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днём столбики термометра покажут +31..+33 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы без осадков. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.