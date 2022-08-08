- Ротация сотрудников положительно повлияет на эффективность работы правоохранительных органов, способствует пересмотру решения проблем под другим углом. Этот способ работы с персоналом повышает производительность и помогает наращивать обороты. Новые профессиональные обязанности помогают улучшить опыт и раскрыть скрытый потенциал, - отметил главный полицейский страны.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе МВД сообщили, что в девяти департаментах полиции Казахстана назначены новые заместители начальников. Перед назначением министр внутренних дел Марат Ахметжанов провёл личное собеседование с каждым кандидатом.Начальником управления полиции Уральска назначен Сагындик Аяганов. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления по противодействию наркопреступности Алматы. Ранее пост главы полиции Уральска занимал Нурлан Бисенов. О его отставке или переводе не сообщалось.